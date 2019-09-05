Киев, 5 сентября, 2019, 16:48 — ИА Регнум. Прибытие миссии МВФ в Киев для возобновления сотрудничества ожидается на следующей неделе (с 9 по 13 сентября).

Иван Шилов ИА REGNUM Нацбанк Украины

Об этом заявил на брифинге в Киеве глава украинского Нацбанка Яков Смолий, передает корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, переговоры украинской власти и представителей Фонда, в первую очередь, будут параметров новой программы сотрудничества — «то есть ее сроки и объем».

Смолий отметил, что в Киеве рассчитывают на успешное завершение таких переговоров.

Напомним, что 3 сентября Украина полностью рассчиталась с МВФпо программе stand-by 2014 года.

В начале августа в Нацбанке заявили, что Украине нужна новая долгосрочная программа сотрудничества с МВФ на общую сумму в 5−10 млрд долларов — поскольку это «позитивный сигнал для инвесторов и международных партнеров, индикатор продолжения реформ».

Также в регуляторе ожидают, что транш новой программы МВФ может поступить уже до конца 2019 года и он составит порядка 2 млрд долларов.