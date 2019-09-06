Москва, 6 сентября, 2019, 07:03 — ИА Регнум. Планы Турции по созданию собственного истребителя пятого поколения весьма амбициозны. Почему кооперация в этом проекте с Россией была бы для Анкары весьма оправдана, рассказывает автор ИА REGNUMВладимир Васильев.

Иван Шилов ИА REGNUM ВВС Турции

До недавнего времени все турецкие замыслы по созданию сверхсовременного истребителя связывались с участием в программе производства американского F-35. Но последние разногласия с Вашингтоном вынудили Анкару от этих планов отказаться. Тем не менее проект TF-X (Turkish fighter experimental) останавливать Турция не собирается, а умение у турецких военных промышленников в рамках этого проекта наработано весьма значительное.

Так, например, к производству корпуса запланированного истребителя Турция практически готова, умея и создавать сложные композитные материалы, и освоив производство требуемых алюминиевых сплавов. А вот существеннейшей деталью проекта, то есть его двигателем, Турция не обладает. Ведь на сегодняшний день лишь две страны способны создать двигатель, отвечающий требованиям пятого поколения: это Россия и США. И раз с США у Турции дело не выгорело, не было бы логичным обратить свои взоры к сотрудничеству с российскими специалистами?

Как характеризует руководитель госкорпорации Ростех возможности взаимодействия с Турцией по вопросу создания нового истребителя, читайте в статье Владимира Васильева «Турция не сможет создать истребитель пятого поколения без помощи России».