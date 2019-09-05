Парадные расчеты Южной Осетии проходят подготовку ко Дню республики
Цхинвал, 5 сентября, 2019, 16:46 — ИА Регнум. Министерство обороны Южной Осетии проводит тренировки военного парада в честь Дня республики, сообщает 4 сентября пресс-служба оборонного ведомства.
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Тренировки проходят на плацу 4-й гвардейской военной базы Министерства обороны России под командованием начальника Генштаба Вооруженных сил Южной Осетии генерал-майора Виктора Федорова.
К военному параду готовятся парадные расчеты министерства обороны Южной Осетии, министерства внутренних дел, МЧС, 4-й военной базы России.
Военный парад в честь 28-й годовщины провозглашения республики Южная Осетия пройдет 20 сентября на главной площади Цхинвала.