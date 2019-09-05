Москва, 5 сентября, 2019, 16:39 — ИА Регнум. Объём международных резервов по состоянию на 30 августа составил $530,5 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги, деньги, деньги...

На 23 августа международные резервы страны составляли $527,7 млрд. Таким образом, за неделю показатель увеличился на $2,8 млрд, или на 0,5%.

Как отмечается в комментарии регулятора, рост резервов произошёл «в результате положительной переоценки и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила».

Согласно данным ЦБ, на начало августа в общей структуре международных резервов России иностранная валюта составляла $417,87 млрд, специальные права заимствования — $6,68 млрд, резервная позиция в МВФ — $3,99 млрд, монетарное золото — $101,92 млрд.