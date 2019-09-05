Куртамыш, Курганская область, 5 сентября, 2019, 16:39 — ИА Регнум. В селе Верхнее Куртамышского района Зауралья 5 сентября открыт завод по переработке масличных культур. Предприятие за сутки способно перерабатывать 50 тонн сырья и выпускать 20 тонн готовой продукции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы Курганской области.

Пресс-служба губернатора Курганской области Цех нового завода

Инвестпроект на сумму 120 млн рублей, из которых 46,3 млн — это средства регионального гранта, реализовал сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий кооператив «Возрождение». Он основан полтора года назад, объединив 10 предприятий и крестьянско-фермерских хозяйств. На заводе создано 17 новых рабочих мест.

На открытии предприятия отмечалось, что в Курганской области в 2018 году произведено 128 тыс. тонн масличных культур. Их сейчас можно перерабатывать на месте и не быть сырьевым придатком для других регионов и стран.

На заводе запущено производство нерафинированного подсолнечного, рапсового и льняного масел, а также жмыха перечисленных растительных культур. Лузга от маслосемян поступает в котельную для отопления площадей завода, а жмых — на корма для птиц и животных. То есть завод занимается безотходным производством.

В перспективе у предприятия — оборудование линии выдува бутылок и розлива масла.