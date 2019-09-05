Екатеринбург, 5 сентября, 2019, 16:40 — ИА Регнум. За первую половину 2019 года на образование было потрачено больше всего средств городского бюджета. Об этом сообщила начальник городского департамента финансовАнна Турунцевана отчёте перед бюджетной комиссией гордумы, сообщает «Новый день».

Виктория Ивановская ИА REGNUM Школьный класс

Из 18,3 млрд рублей, которые были потрачены за указанный период, более половины — 10 млрд рублей — были потрачены на образование. Второе место по расходам заняла национальная экономика — 2,5 млрд рублей, третье — социальная политика с 2,2 млрд рублей.

Меньше всего денег выделили СМИ — на них потратили всего 5 млн рублей.

Напомним, в Екатеринбурге за первые шесть месяцев 2019 года потратили лишь 36,9% из запланированных расходов. Значительная часть средств приходится на оплату ремонтов и реконструкций, что будет оплачено в третьем и четвертом кварталах 2019 года.