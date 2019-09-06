Москва, 6 сентября, 2019, 05:07 — ИА Регнум. Тема возвращения России в переговорный формат G8 продолжает оставаться горячей вот уже долгое время. Кому и зачем необходимо это возвращение и нет ли у России лучших вариантов, чем являться на суд условного Запада с покаянием, рассуждает обозреватель ИА REGNUMВладимир Павленко.

G7 (зеленый и салатовый)

Поскольку G8 является практической проекцией т.н. Трехсторонней комиссии элит Северной Америки, Европы и Японии, то членство России в этой организации можно обсуждать весьма условно. Равные возможности Россию не ждут в этом формате никогда, нельзя же ожидать от организации (созданной во многом для переформатирования евразийского пространства) справедливого отношения к российским требованиям.

Тем не менее, если даже не говорить о справедливости, как раз западным лидерам формат G8 с участием России был довольно удобен. Об этом свидетельствует высказывание президента США Дональда Трампа, заявившего, что в образовавшемся G7 стало неудобно обсуждать многие мировые вопросы, включая Сирию, КНДР, Украину. Нельзя ведь решать судьбы евразийского континента, игнорируя крупнейшую евразийскую державу.

Впрочем, если у Трампа и иже с ним есть некоторые переговорные проблемы, стоит ли Москве бросаться их решать, и не является ли желание вернуться в G8 любой целой показателем принадлежности к российской пятой колонне — буде такая инициатива исходит от российского политика? А ведь провокации с втягиванием РФ в те или иные антироссийские авантюры продолжаются все последние десятилетия и вряд ли прекратятся в ближайшее время.

Читайте подробности в статье Владимира Павленко «Восьмерка» для России — это ставка на российскую пятую колонну».