Москва, 5 сентября, 2019, 16:33 — ИА Регнум. Средняя стоимость литра бензина в России за неделю с 26 августа по 1 сентября не изменилась и сохранилась на уровне 44,60 рубля, как и в две предыдущие недели. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Иван Шилов ИА REGNUM Бензин

По состоянию на 2 сентября цена на литр бензина марки АИ-92 составляла в среднем 42,23 рубля, марки АИ-95 — 45,66 рубля, марки АИ-98 — 51,46 рубля.

Средняя цена на дизельное топливо также сохранилась на прежнем уровне и составляет 46,14 рубля.

В течение недели рост цен на бензин наблюдался в пяти центрах субъектов Федерации. Наиболее заметный — в Кызыле, где прирост цен составил 0,3%. Снижение цен на 0,1% отмечено в Иваново, Симферополе и Севастополе.

В Москве и Санкт-Петербурге цены на бензин за отчётный период в среднем не изменились.