Киев, 5 сентября, 2019, 16:21 — ИА Регнум. «Украинские власти рискуют наступить на те же грабли, что и предыдущая власть», — так глава России Владимир Путин оценил действия новой украинской власти в отношении партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Владимир Зеленский

Свое мнение президент России выразил сегодня, 5 сентября, на международном Восточном экономическом форуме во Владивостоке, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, ранее подводя итоги первых 100 дней своего президентства, Владимир Зеленский анонсировал громкие дела в отношении партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и заявил, что к финансированию политсилы «есть большие вопросы».

Президент России, отвечая на вопросы журналистов, особо подчеркнул, что именно Виктор Медведчук играет важную роль в переговорном процессе:

«Знаю, что он особенно переживает за несколько фигурантов, которые находятся в местах лишения свободы в Российской Федерации», — отметил он и подтвердил, что в переговорах по обмену стороны уже подошли к финальному этапу.

Путин также отметил, что для сегодняшней украинской власти было бы «большой ошибкой» мешать оппозиции реализовывать ее конституционные права.

«Если сегодняшняя власть начнет с преследования оппозиции — то ничего хорошего из этого не получится. Насколько я себе представляю, а это так и есть, «Оппозиционная платформа — За жизнь» — это парламентская оппозиция, имеющая за собой доверие значительного количества избирателей, что подтверждено в ходе демократических выборов и голосования», — заявил Путин, подчеркивая, что оппозиция работает в рамках Конституции Украины и действующего законодательства.

ИА REGNUM напоминает, что по итогам досрочных парламентских выборов, состоявшихся 21 июля, «Оппозиционная платформа — за жизнь» получила вторую по величине фракцию в Верховной раде и сразу же объявила об уходе в оппозицию к нынешней власти.

После обвинений Зеленского в партии заявили, что это «абсурдное заявление, которое еще раз продемонстрировало, что мы является реальной оппозицией для власти».