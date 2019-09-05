Душанбе, 5 сентября, 2019, 16:28 — ИА Регнум. Темпы роста инвестиций в экономику Таджикистана за десять лет (с 2007—2017 гг.) снизились. К таким выводам пришли авторы доклада Всемирного банка «Содействие потенциалу роста Таджикистана». Общий объём финансовых вливаний за указанный период составлял лишь 18,4% от ВВП Таджикистана, а это в свою очередь довольно низкий показатель среди стран, относящихся к той же группе доходов

Иван Шилов ИА REGNUM Инвестиции

Специалисты банка также отметили, что большая часть инвестиций представлена государственными вложениями. Следовательно, государственный капитал составляет большую долю ВВП страны. При этом уровень частных капиталовложений составил около 3−4% ВВП. Это может привести к тому, что созданный государственный капитал используется в недостаточно полной мере, а правительство не может создать необходимое для быстрорастущего населения страны количество рабочих мест.

По мнению таджикских экспертов, в начале 2000-х годов зарубежные инвесторы проявляли больший интерес к Таджикистану. В настоящее время для реализации инвестиционных проектов Таджикистан использует не прямые инвестиции, а кредитные и грантовые средства. В результате внешний долг страны увеличивается довольно быстро — 2,9 млрд долларов на начало второго полугодия 2019 года или 307 долларов на каждого таджикистанца. Всё это негативно отражается на государственном бюджете.