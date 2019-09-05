Шуфрич — Зеленскому: «Всех не перевешаете, веревок не хватит»
Киев, 5 сентября, 2019, 16:24 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Нестор Шуфрич считает, что в закрытии телеканала News One (принадлежит депутату от ОПЗЖ Тарасу Козаку — ред.) заинтересована действующая на Украине власть, в частности президент Владимир Зеленский. Соответствующее заявление Шуфрич сделал 5 сентября, отвечая на вопрос, кто заинтересован в закрытии News One.
Он выразил опасения, что после телеканала News One будет закрыт другой телеканал Козака — «112 Украина» и телеканал пятого президента Петра Порошенко «Прямой».
Напомним, телеканал News One вместе с телеканалами «112 Украина» и ZIK входят в медиахолдинг «Новости» народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака, которой является соратником и бизнес-партнером депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука.
Как сообщалось, 5 сентября Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания решил через суд аннулировать спутниковую лицензию украинского телеканала NewsOne по причине разжигания вражды. Телеканал продолжит свое вещание до судебного вердикта. Нацсовет признал разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти в высказываниях, которые были распространены в эфире канала за период с 6 июня по 8 июля, что является нарушением абзацев 3−4 части 2 статьи 6 закона «О телевидении и радиовещании», ч. 1 ст. 28 закона «Об информации».
Разжигание вражды Нацсовет видит в высказываниях депутатов от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, Юрия Бойко в трансляции съезда ОПЗЖ 11 июня, Вадима Рабиновича в программе «Большой вечер» 1 июля, Юрия Павленко, Вадима Рабиновича, Сергея Шабовта, ведущих Алены Зинченко и Александра Шелеста в программе Live 8 июля.
В частности, они называли «фашистами» представителей бывшей власти и их сторонников, а также граждан, которые протестовали против информационной политики собственников канала News One.