Киев, 5 сентября, 2019, 16:24 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Нестор Шуфрич считает, что в закрытии телеканала News One (принадлежит депутату от ОПЗЖ Тарасу Козаку — ред.) заинтересована действующая на Украине власть, в частности президент Владимир Зеленский. Соответствующее заявление Шуфрич сделал 5 сентября, отвечая на вопрос, кто заинтересован в закрытии News One.

ВАДИМ ЧУПРИНА Нестор Шуфрич

«Кто боится наличия площадок, где могут присутствовать представители разных политических сил и говорить то, что они считают необходимым… Власть, к сожалению, власть. Сегодня мы все апеллируем к одному человеку, который формирует власть в Украине — это президент Украины. Сегодня именно он является гарантом прав наших граждан… Я не хотел бы, чтобы власть не наступила на те же грабли, имя которым Порошенко. Я хочу, чтобы у нас был президентом Зеленский, я не хочу еще раз увидеть президентом Порошенко», — сказал Шуфрич.

Он выразил опасения, что после телеканала News One будет закрыт другой телеканал Козака — «112 Украина» и телеканал пятого президента Петра Порошенко «Прямой».

"Свободу слова не остановить. Будет не одна площадка, так вторая. Всех не перевешаете, веревок не хватит. Надеюсь, это как раз тот случай. Если, не дай бог, News One будет закрыт, я верю в то, что возможность журналистов проявить протест будет реализована», — добавил Шуфрич.

Напомним, телеканал News One вместе с телеканалами «112 Украина» и ZIK входят в медиахолдинг «Новости» народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака, которой является соратником и бизнес-партнером депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Как сообщалось, 5 сентября Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания решил через суд аннулировать спутниковую лицензию украинского телеканала NewsOne по причине разжигания вражды. Телеканал продолжит свое вещание до судебного вердикта. Нацсовет признал разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти в высказываниях, которые были распространены в эфире канала за период с 6 июня по 8 июля, что является нарушением абзацев 3−4 части 2 статьи 6 закона «О телевидении и радиовещании», ч. 1 ст. 28 закона «Об информации».

Разжигание вражды Нацсовет видит в высказываниях депутатов от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, Юрия Бойко в трансляции съезда ОПЗЖ 11 июня, Вадима Рабиновича в программе «Большой вечер» 1 июля, Юрия Павленко, Вадима Рабиновича, Сергея Шабовта, ведущих Алены Зинченко и Александра Шелеста в программе Live 8 июля.

В частности, они называли «фашистами» представителей бывшей власти и их сторонников, а также граждан, которые протестовали против информационной политики собственников канала News One.