Вашингтон, 5 сентября, 2019, 16:19 — ИА Регнум. Американская некоммерческая организация «Центр за целостность общества» (Center for Public Integrity — CPI), занимающаяся журналистскими расследованиями, опубликоваластатью под названием «Скоро на поле боя выйдут роботы, которые могут убивать».

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

Часть этой публикации посвящена сфере искусственного интеллекта. Генерал в отставке Дэвид Петреус на вопрос о проблемах, с которыми сейчас сталкивается нынешний министр обороны США Марк Эспер, ответил, что это «технологическая Холодная война» (tech Cold War). США опасаются, что в сфере искусственного интеллекта их могут обойти Китай или Россия.

Исследовательская служба Конгресса США подсчитала, что министерство обороны потратило более 600 миллионов долларов на несекретную работу по искусственному интеллекту в 2016 финансовом году и более 800 миллионов долларов в 2017 финансовом году.

В марте 2019 года Пентагон запросил 927 миллионов долларов на 2020 финансовый год для продвижения своих программ искусственного интеллекта. Из них 209 миллионов долларов пойдут на новый офис Объединенного центра искусственного интеллекта минобороны США (Joint Artificial Intelligence Center — JAIC).

Центр был создан в июне 2018 года для наблюдения за всеми работами ИИ стоимостью более 15 миллионов долларов. Большая часть работы этого центра засекречена. Военные чиновники открыто говорят только о проектах ИИ министерства обороны, которые сосредоточены на ликвидации последствий стихийных бедствий.

Консалтинговая фирма Govini в ходе анализа показателей 2019 года пришла к выводу, что около четверти расходов Пентагона на ИИ за последние пять лет были посвящены фундаментальным исследованиям. Остальная часть разделена между разработкой программного обеспечения, которое может сортировать данные, уже имеющиеся в распоряжении Пентагона, и созданием лучших датчиков для подачи данных в компьютерные алгоритмы — ключевые вехи на пути к бою машин.

Организация «Центр за целостность общества» утверждает, что Пентагон мало сообщает об этих усилиях, но публичные документы и интервью с высокопоставленными чиновниками и конфиденциальными источниками ясно показывают, что военные закладывают основу для искусственного интеллекта, чтобы он взял на себя всё больше и больше военных операций. При этом даже в том случае, если технология не совсем готова взять на себя полное управление.