Рязань, 5 сентября, 2019, 16:18 — ИА Регнум. Вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков предложил уйти в отставку начальнику управления образования администрации Рязани Алексею Зимину. Рекомендация прозвучала 5 сентября на совещании с директорами образовательных учреждений в городской школе № 43. Поводом для предложения стало плохое состояние школ областного центра, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Шахматы

«Я считаю, что начальника управления образования и молодежной политики необходимо освободить от должности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, и также комиссии посмотреть, которые принимали школы», — сказал вице-губернатор.

О недостатках, выявленных в школах, вице-губернатор доложил ранее главе региона Николаю Любимову. Руководители приехали на встречу для личного разговора с директорами и учителями. Видеотрансляцию опубликовали на официальной странице губернатора Рязанской области в социальной сети.