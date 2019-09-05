Кэри, США, 5 сентября, 2019, 16:16 — ИА Регнум. В онлайн-игре Fortnite игроки находят красные шары, которые, как предполагается, являются отсылкой к предстоящему хоррору «Оно 2». Об этом 4 сентября сообщил портал PC Gamer.

Цитата из к/ф «Оно». реж. Андрес Мускетти. 2017. США, Канада Красный шарик

https://twitter.com/LootLakeBR/status/1169242362004025344

Шары появляются из канализационных решеток, расположенных по всему острову. В случае, если игрок лопает их, он слышит демоническое хихиканье. По мнению издания, таким образом разработчики намекнули игрокам на скорое появление кроссовера с «Оно».

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Напомним, вторая часть фильма ужасов «Оно» вышла на экраны российских кинотеатров сегодня, 5 сентября 2019 года, в США фильм начнут показывать завтра, 6 сентября. Снял картину режиссер Андрес Мускетти, главные роли в ней исполнили Джессика Честейн, Билл Скарсгард, Джеймс МакЭвой, София Лиллис, Финн Вулфард и другие.