Хайфа, Израиль, 5 сентября, 2019, 16:58 — ИА Регнум. Крупный пожар произошёл на заводе по производству растительного масла возле порта израильского города Хайфа. Об этом 5 сентября сообщает издание «Исраэль ха-Йом».

Иван Шилов ИА REGNUM Пожарные

По предварительной информации, возгорание произошло возле северного въезда в порт Хайфы. Пока неясно, удалось ли пожарным предотвратить возгорание заводского склада с готовой продукцией, где хранится около 80 тонн масла.

На месте происшествия работают 18 пожарных машин. Подъезды к территории для общественного транспорта перекрыты в целях безопасности, водителей просят выбирать альтернативные маршруты.

Над местом пожара наблюдается сильное задымление. Была проведена эвакуация людей из прилегающих к району возгорания зданий.

Причина пожара на данный момент неизвестна. По последним данным, при тушении огня легко пострадал один из пожарных, ему была оказана медицинская помощь.

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