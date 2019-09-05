Санкт-Петербург, 5 сентября, 2019, 16:15 — ИА Регнум. Очередные заявления телеведущей и блогера Ксении Собчак о том, что Крым надо «вернуть» Украине, вызваны ее постоянным стремлением напомнить о себе. Но это — мнение не государственного деятеля, и отвечать на такие заявления должно, прежде всего, гражданское общество России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сказал петербургский политолог и публицист Юрий Светов.

Иван Шилов ИА REGNUM Ксения Собчак

«Ей хочется оставаться в центре общественного внимания, поэтому эпатаж, в том числе политический, это средство для привлечения внимания. Собчак подзабывают, это ее раздражает, ей хочется, чтобы про нее говорили», — отметил Юрий Светов.

В то же время он напомнил, что Ксения Собчак не занимает никакой государственной должности и не является профессиональным политиком, хотя высказываемое ею мнение насчет Крыма отражает точку зрения определенной части политической элиты РФ, считающей, что Крым надо «вернуть» Украине: «Одни говорят, что надо снова провести референдум с международным участием, другие — что просто «отдать».

»Общество должно высказать Ксении Собчак свое мнение на этот счет. Без оскорблений, без выпадов спокойно сказать: «Ты гражданка Российской Федерации, поэтому либо соглашайся с тем, что делает Российская Федерация, либо выбирай себе более подходящую страну», — сказал Юрий Светов.

Он конкретизировал, что под гражданским обществом, прежде всего, имеет в виду лидеров общественного мнения, тех, кто активно поддерживал возвращение Крыма в Россию, ездит туда выступать и уважает волеизъявление крымчан на референдуме в марте 2014 года, в отличие от Ксении Собчак.

Как считает Юрий Светов, государственная власть не должна реагировать на эскапады Собчак, иначе это будет расценено как «преследование мнения» и использовано «для повышения тонуса этого хайпа».

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Напомним, в интервью украинским СМИ Собчак заявила, что Россия якобы нарушила международное право, и полуостров Крым должен быть возвращён Украине. По её мнению, «возврат» Крыма должен сопровождаться неким референдумом.