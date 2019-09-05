Ярославль, 5 сентября, 2019, 16:12 — ИА Регнум. В Ярославской области в поселке Дубки дельфинарий присоединил часть территории соседней школы. С таким заявлением жители поселка Дубки обратились к депутату Ярославской облдумы Елене Кузнецовой, сообщает корреспонденту ИА REGNUM.

Елена Кузнецова Территория школы в Дубках

Жители рассказали депутату, что местная школа осталась без физкультурной площадки и места для кружка «Безопасное колесо».

«В настоящий момент руководство дельфинария планирует сделать стоянку для туристических автобусов на участке, предназначенном для занятий школьников физкультурой. Спортивная площадка сейчас находится в плохом состоянии. Над площадкой свисают электрические провода и на территорию площадки для занятий в кружке «Безопасное колесо» происходит сток воды из дельфинария. Площадка находится в запущенном состоянии, из-за соображений безопасности власти не разрешают детям там заниматься», — рассказала Елена Кузнецова.

Депутат Ярославской областной думы считает, что такой ситуации быть не должно. Депутатские запросы отправлены в областную прокуратуру, департамент образования Ярославской области и главе Ярославского муниципального района.