Симферополь, 5 сентября, 2019, 16:09 — ИА Регнум. Одним из ключевых факторов развития детского туризма в Крыму является то, что дети могут бесплатно посещать музеи полуострова. Об этом 5 сентября на своей странице в Facebook сообщил глава РК Сергей Аксёнов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Аксенов

«В соответствии с постановлением Совета министров республики дети независимо от гражданства могут посещать крымские музеи бесплатно. Это является одним из факторов развития детского туризма», — уточнил глава РК.

Как сообщало ИА REGNUM, всего с начала 2019 года музеи в музеях российского полуострова побывало более 2,6 млн человек.

Подробности: За 9 месяцев в музеях Крыма побывало более 2,6 млн посетителей.