Москва, 5 сентября, 2019, 16:09 — ИА Регнум. Месячная дефляция зафиксирована в России впервые с 2017 года. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат). В августе 2019 годы по сравнению с июлем цены снизились в среднем на 0,2%. Последний раз месячная инфляция фиксировалась в России в августе и сентябре 2017 года.

Дефляция августа этого года коснулась 63 из 85 регионов, в наибольшей степени — на 0,8% — в Тверской области. В Чувашии и Тульской области цены снизились в среднем на 0,7%, прежде всего — за счёт продуктов питания.

В Москве дефляция составила 0,2%, в Санкт-Петербурге — 0,6%. Рост цен отмечен в девяти регионах России, при этом наибольший — на 0,4% — в Хабаровском крае. Как отмечают в Росстате, это связано с повышением тарифов на услуги на 0,6%.

Драйвером снижения средних цен, как ранее отмечали эксперты, стало удешевление плодоовощной продукции. Так, например, цены на помидоры в августе снизились сразу на 24,9%, на картошку — на 22,4%, на морковь — на 22,2%, на репчатый лук — на 20,7%. Свёкла подешевела в среднем на 16,7%, виноград — на 16,0%, огурцы — на 12,1%.

В наибольшей степени овощи и фрукты подешевели в Тульской области — в среднем на 17,7%, Владимирской, Калининградской и Ярославской областях — на 16,0−16,5%. В целом же в 45 регионах России цены на овощи и фрукты снизились более чем на 10%.

Вместе с тем по ряду продуктов питания отмечен рост цен. В большей степени это касается цен на куриные яйца, повышение которых отмечено в 72 регионах.

Разнонаправленные тенденции Росстат фиксирует в ценах на товары народного потребления. Так, например, школьные товары ожидаемо выросли на 0,5−1%, в таких же пределах — на некоторые ювелирные изделия и строительные материалы. В то же время подешевели некоторые типы стиральных машин, смартфонов, женской летней обуви и парфюмерно-косметических товаров.

При росте стоимости авиаперелетов эконом-классом и проезда в купейных вагонах на 1,3% снизилась стоимость проживания в российских гостиницах, на 0,4% — цены путевок в дома отдыха, пансионаты на территории России. Подешевели туры в Испанию, Грецию, Таиланд.

С начала 2019 года рост индекса потребительских цен составил 2,4%. Инфляция в годовом выражении (август 2019 года к августу 2018 года) составила 4,3% и приближается к целевым показателям в 4,5%.

По оценке доцента кафедры социально-экономической статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольги Лебединской, в сентябре 2019 года можно также ожидать месячной дефляции.

«Цены на помидоры уже упали на четверть, на картофель и морковку — более, чем на 22 процента. А это значит, что в сентябре можно ожидать похожего итога. Но только в том случае, если не будет роста тарифов или увеличения цен на товары народного потребления», — сказала она в интервью журналистам.

Лебединская также напомнила, что в этом десятилетии специалисты лишь дважды до этого момента отмечали снижение цен: в 2011 году и в августе-сентябре 2017 года.

Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства по экономическим вопросам 10 июля 2019 года заявил о необходимости вернуть инфляцию к целевым значениям (не выше 4% за год) и обеспечить дальнейшее снижение безработицы. «Нужно внимательно за всеми этими параметрами следить и вносить необходимые коррективы в нашу работу, если увидим, что это необходимо», — сказал глава государства.