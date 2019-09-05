Кембридж, США, 5 сентября, 2019, 21:22 — ИА Регнум. Исследования показали, что голосовое общение обезьян сложнее, чем считалось раньше, однако результаты работы учёных лишь дополнительно подчеркнули уникальность человеческой речи, об этом рассказывает статья, вышедшая 3 сентября в журнале Frontiers in Psychology

Ученые заново оценили записи голосового общения обезьян и пришли к выводу, что их общение структурно сложнее, чем полагали раньше. Так, в языках семейства мартышковых есть устойчивые «слова» — звуки, служащие для обозначения явлений или объектов. Они даже могут соединять «слова» вместе: например, у мартышек мона звук, предупреждающий об опасности вообще, соединяется со звуком, обозначающим орла. Часть ученых считают, что это говорит о способности этих приматов комбинировать слова и может расцениваться как примитивный аналог человеческой речи.

Авторы работы полагают, что это ошибочное мнение. Исследователи указывают, что в объединенном крике меняется только длина, но не переставляются слоги и не появляются новых смыслы или сочетания. Никогда не добавляется больше слов. Если бы мартышковые начинали путь, аналогичный пути человеческого языка, то схема оказалась бы более гибкой. Сигеру Миягава, лингвист из Массачусетского технологического института, отмечает, что такая ригидность словообразования характерна для всех мартышковых, замеченных в использовании составных «слов».

Исследователи полагают, что невозможность использовать более двух речевых единиц и свободно их комбинировать указывает на абсолютно иную систему общения — в сравнении с человеческой речью. Ученые обращают внимание, что у обезьяньей речи другая нейроанатомическая подоплёка. Считается, что они используют область мозга, которая называется покрышечной частью лобной доли. Человеческая речь тесно связана с областью Брока — частью мозга, которая поддерживает более сложные операции. Возможно, именно этот фактор позволил людям рекомбинировать языковые элементы так, как другие приматы не могут.