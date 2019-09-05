Киев, 5 сентября, 2019, 16:05 — ИА Регнум. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины направит в суд обращение об аннулировании лицензии телеканала NewsOne.

Соответствующее решение ведомства было озвучено сегодня, 5 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Сообщается, что члены Нацсовета единогласно проголосовали за это решение. В решении объясняется, что телеканал неоднократно в своем эфире допустил разжигание национальной, расовой или религиозной вражды или ненависти.

Отметим, что телеканал NewsOne считается оппозиционным властям страны, именно на нем должен был состояться впоследствии отмененный телемост с телеканалом «Россия».

»После судилища ура-патриотов над каналом NewsOne, устроенном на заседании Нацсовета, где нам и угрожали, и хамили, и пытались затыкать рот, сложилось полное ощущение, что на Банковой (в администрации президента — ред.) в кабинете президента сидит даже не Порошенко, а (радикальные националисты) Ярош или Тягнибок. За это я и миллионы других людей наших взглядов голосовали во втором туре? Уверен, что нет», — заявил депутат «Оппозиционной платформы — за жизнь» Олег Волошин.

Депутат Нестор Шуфрич, возглавляющий комитет по свободе слова, заявил, что Нацсовет принял позорное решение и оно «политически ангажировано.

«Сегодня иначе, как реальным давлением на свободу слова, лично я оценить эту ситуацию не могу. Будем надеяться, что наши суды более независимы», — добавил депутат.