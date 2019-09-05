Париж, 5 сентября, 2019, 16:03 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер запустил эксперимент, оснастив пожарных видеокамерами, сообщает Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожарные

Известно, что введение этого нового оборудования, используемого с 2013 года полицией и жандармами, произошло через год после смерти 27-летнего пожарного, на которого было совершено нападение.

Как и в случае с полицией, небольшие видеокамеры будут прикреплены к служебной форме сотрудников. Эксперимент продлится до февраля 2022 года.

По данным агентства гражданской безопасности и управления кризисами, с 1 января пожарные подверглись 1274 физическим или словесным атакам, в среднем по пять нападений в день. Всего было ранено 312 пожарных.

«Камеры должны успокоить ситуацию и стать ясным доказательством виновности агрессора», — отметил глава МВД Франции во время выступления в пожарной станции Сен-Дени.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главы МВД Франции и Великобритании встретились во французском городе Бове, чтобы обсудить сотрудничество двух стран в борьбе с незаконным пересечением Ла-Манша.

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