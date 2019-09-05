Москва, 5 сентября, 2019, 16:03 — ИА Регнум. 6 сентября состоится заседание совета директоров ЦБ РФ, на котором будет принято решение по ключевой ставке. Большинство экономистов и аналитиков считают, что регулятор не преподнесёт сюрпризов и уменьшит ставку на 0,25 б.п. до 7%. Снижение ставки призвано помочь экономике ускориться, но и не отпустить инфляцию, именно поэтому ЦБ РФ всегда действует осторожно и мягко в этом направлении, заявила корреспонденту ИА REGNUM специалист аналитического отдела компании «ФинИст» Елена Мороз.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Вот только в сложившихся реалиях, снижение ставки не окажет того эффекта, на который рассчитывает регулятор, так как видно, что доходы населения не показывают роста, а значит и низкая ставка не сможет повысить траты людей на товары/услуги и, следовательно разогнать экономику.

Именно это отмечала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на одном из заседаний, говоря о том, что одна ставка не способна стать экономическим драйвером», — пояснила эксперт.

Понижая ставку государство снижает цену рубля, делая его более доступным и менее привлекательным, а это значит, что российская валюта подешевеет.

Но, прежде всего, стоит помнить, что мы сырьевая страна, зависящая от цен на энергоносители, от ситуации на мировом рынке, который сейчас из-за торговых войн, медленного роста ВВП у наших торговых партнёров, проживает не лучшие времена.

«Поскольку понижение ставки это ожидаемое событие, то рынки его уже отыграли, и существенной волатильности не будет. Рубль, скорее всего, 6 сентября будет находиться в диапазоне 65,84−66,80», — считает Мороз.

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