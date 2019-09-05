Рим, 5 сентября, 2019, 15:57 — ИА Регнум. Представитель Италии в новом составе Еврокомиссии, вероятнее всего, займет пост комиссара по торговле, передает Affari Italiani в четверг, 5 сентября.

Kremlin.ru Паоло Джентилони

Предположение о том, что представитель Италии займет еще более значимый пост, комиссара по экономическим и монетарным вопросам, не слишком реалистично, полагают авторы издания.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, представителем Италии в новом составе Еврокомиссии станет бывший премьер-министр, представитель либеральной Демократической партии Паоло Джентилони. Заявка Италии уже направлена в Брюссель, других имен в ней не содержится.

Джентилони возглавлял правительство Италии с декабря 2016 до мая 2018 года, ранее он занимал пост министра иностранных дел в правительстве Маттео Ренци.

Новый состав Еврокомиссии под руководством Урсулы фон дер Ляйен должен приступить к работе 1 ноября.