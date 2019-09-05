Курск, 5 сентября, 2019, 15:56 — ИА Регнум. В Курской области житель Рыльского района предстанет перед судом по обвинению в убийстве сожительницы. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Курской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

По версии следствия, 37-летний мужчина проживал со своей 31-летней подругой в селе Михайловка. Вечером 10 июля они вместе распивали алкоголь и поссорились. Причиной, как выяснило следствие, стала ревность. В ходе ссоры курянин задушил свою сожительницу.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Расследование завершено, дело с обвинительным заключением направили в суд.