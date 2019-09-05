Владивосток, 5 сентября, 2019, 15:47 — ИА Регнум. Низкая рождаемость в России в 1990-е годы является причиной снижения рождений в настоящее время и в будущие годы. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин 5 сентября на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) в Приморье.

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Он уточнил, что с 2011—2012 года до 2033−2035 года число женщин сокращается на 25−30%. Также становится меньше мужчин репродуктивного возраста, то есть у людей будет появляться меньше детей.

«Скорее всего, рождаемость в абсолюте будет падать еще долгие годы», — сказал Топилин ТАСС.

По его словам, в стране должна закрепиться экономическая ситуация, нужен рост доходов, которые в последние годы стагнируют при незначительном увеличении зарплат. Российские власти постоянно расширяют меры поддержки женщин и семей в надежде переломить негативный тренд.

Так, в 2018 году среднее число рождений для одной женщины составило 1,58, а к 2024 году, согласно целям нацпроекта «Демография», коэффициент должен вырасти до 1,7.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с января по июнь 2019 года рождаемость, по данным Росстата, выросла лишь в Москве (5,9%) и Карачаево-Черкесии (4,7%). В среднем по стране показатель упал на 8,1%.

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