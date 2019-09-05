Москва, 5 сентября, 2019, 15:52 — ИА Регнум. Самым продаваемым кроссовером с пробегом в России среди китайских моделей сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники) стал Chery Tiggo. Об этом сообщается на сайте 32cars.

Chery.ru Chery Tiggo 5

На вторичном рынке страны за первые семь месяцев 2019 года было перепродано порядка 4500 Chery Tiggo. Этот показатель на 6% выше прошлогоднего уровня.

Второе место занял кроссовер Great Wall Hover, перепродажи которого составили 4 023 экземпляров, что на 1,3% выше, чем в прошлом году. На третьем месте — Lifan X60. За период с января по июль было продано 3 611 моделей этого кроссовера, что на 9% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Четвертое и пятое места заняли Great Wall H5 (1 619 ед.,+4%), и Great Wall Safe (88 ед., +9%) соответственно.

Кроме того, в топ-10 самых популярных кроссоверов на вторичном рынке России также вошли модели: Chery IndiS (882 шт.), Geely Emgrand X7 (780 шт.), Lifan X50 (778 шт.), Chery T21 (351 шт.) и Haval H6 (267 шт.).

Напомним, в июле в России самой покупаемой моделью в сегменте SUV стал компактный кроссовер Hyundai Creta.

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