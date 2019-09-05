Донецк, 5 сентября, 2019, 15:45 — ИА Регнум. В столице ДНР у кинотеатра «Донецк» сработало взрывное устройство, сообщило 5 сентября «Донецкое агентство новостей».

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«Сотрудник коммунальных служб обнаружил неизвестный предмет около неработающего кинотеатра «Донецк», вызвал полицию. Приехал наряд, когда один из сотрудников попробовал приблизиться к тому месту, прогремел взрыв», — рассказал журналистам один из очевидцев.

В агентстве отметили, что неподалёку от места взрыва находится школа и детский сад. Взрыв произошёл во время перемены, учителя тут же завели детей в здание.

В данный момент на месте происшествия работают около 30 сотрудников экстренных служб. Прилегающую территорию проверяют сапёры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее возле шахты имени Скочинского на окраине Донецка в результате взрыва неустановленного устройства погиб рабочий.

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