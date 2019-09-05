Симферополь, 5 сентября, 2019, 15:41 — ИА Регнум. С начала 2019 года музеи Крыма посетили более 2,6 миллиона человек. Об этом 5 сентября на своей странице в Facebook написал глава РК Сергей Аксёнов.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Картинная галерея имени И. К. Айвазовского в Феодосии

«На первое сентября крымские музеи посетили более 2,6 миллиона человек. Порядка 60% посещений традиционно приходится на период высокого курортного сезона. Посещаемость музейных учреждений выросла с 2015 года более чем на треть», — отметил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ольга Голодец сообщила о том, что жителей и гостей крымского полуострова растёт интерес к местным музеям, поскольку за три года общее количество посетителей выросло почти на миллион человек.

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