Екатеринбург, 5 сентября, 2019, 16:00 — ИА Регнум. Екатеринбургский бюджет пока наполняется быстрее, чем тратится. Об этом сообщает «Новый день».

Дарья Антонова ИА REGNUM Бюджет

Во время отчёта мэрии перед бюджетной комиссией гордумы начальник городского департамента финансов Анна Турунцева заявила, что за первую половину 2019 года город получил 45% доходов от годового плана (20,7 млрд рублей), а потратил лишь 36,9% из запланированных средств (18,3 млрд рублей).

Причина проста: значительная часть расходов касается ремонтов и реконструкций, а эти работы будут оплачены в третьем и четвёртом кварталах 2019 года.

Напомним, в Екатеринбурге с трудом удалось согласовать корректировку бюджета на 2019 год. Её приняли только со второй попытки из-за несогласия депутатов с рядом проектов, на которые предлагалось выделить деньги — на музей тружеников тыла, муниципальные видеостудию и газеты.