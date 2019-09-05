Саратов, 5 сентября, 2019, 15:38 — ИА Регнум. В Саратовской области недалеко от поселка Сокол совершил жесткую посадку военный вертолет Ми-8. Информацию подтвердили в региональном управлении МЧС.

Roberta F Винт вертолета

На данный момент известно, что вертолет после посадки сразу же загорелся, данные о погибших и пострадавших уточняются, сообщает «Взгляд-инфо».

»ЧП произошло около 20 минут назад. Пострадавших, предварительно, нет. Туда едет МЧС, сам пожар локализован. Обстоятельства выясняем», — сказал зампред правительства региона Роман Бусаргин.

По данным издания, вертолет может принадлежать учебной авиационной базе.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате жёсткой посадки вертолёта Ми-8 на Камчатке в августе текущего года пострадали три человека. На борту винтокрылой машины находились три члена экипажа и 22 пассажира. Это туристы, которые прилетели на экскурсию на базу «Дзензур», расположенную на берегу реки Жупанова.