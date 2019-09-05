Волгоград, 5 сентября, 2019, 15:38 — ИА Регнум. Итоги летней оздоровительной кампании подвели в Волгограде. За три летних месяца 2019 года 90 тысяч детей приняли более 750 площадок. Юным жителям региона предложили почти 150 профильных смен. Сезон прошёл в штатном режиме, сообщили 5 сентября в пресс-службе администрации региона.

Пресс-служба администрации Волгоградской области Летний отдых

До начала заездов все объекты прошли комплексную проверку и получили соответствующие разрешения. В течение сезона межведомственные рабочие группы инспектировали условия отдыха, соблюдение норм и требований. Профильные смены открылись также в 10 соцучреждениях, впервые на базе Волгоградского государственного социально-педагогического университета организовали досуг для юных биологов и экологов.

700 лагерей работали в режиме дневного пребывания, кроме того детей принимали 13 палаточных и шесть санаторно-оздоровительных площадок.