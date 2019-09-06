Рим, 6 сентября, 2019, 03:09 — ИА Регнум. Похоже, что правительственный кризис в Италии оказался готов разрешиться созданием новой коалиции самого удивительного свойства. Откуда взялась сама проблема и почему президенту Италии пришлось делать выбор в пользу причудливого объединения популистов с либералами, рассказывает корреспондент ИА REGNUMСергей Гуркин.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Италии

Всё дело в том, что победа популистско-правой коалиции в Италии на последних выборах весной 2018 года подарила стране правительство, ратующее за активно антилиберальную повестку. За год «Лиге» Маттео Сальвини совместно с союзным «Движением 5 звезд» удалось остановить поток нелегальных мигрантов, снизить пенсионный возраст и ввести дополнительные соцвыплаты малоимущим гражданам. Добившись такого результата, позиционирующее себя как постидеологическую партию «Движение 5 звезд» решило бороться за рейтинг нагнетанием конфликта с вчерашним союзником.

Даже борьба с нелегалами и отстаивание традиционных устоев были принесены в жертву неугомонным движением. Поэтому «Лиге» и ее лидеру Сальвини не осталось другого пути, как идти на поклон к тем, с кем еще вчера они непримиримо сражались. Так что же может дать Италии этот удивительный синтез в одном правительстве либералов с антилибералами?

Читайте статью Сергея Гуркина «Почему в Италии придет к власти правительство меньшинства».