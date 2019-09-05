Ростов-на-Дону, 5 сентября, 2019, 15:36 — ИА Регнум. Российская телеведущая Ксения Собчак, заявившая о том, что нормализовать отношения между Украиной и Россией можно путём возвращения Киеву Крыма, использует в своих целях фамилию отца. Так считает депутат Ростовской-на-Дону городской думы Анатолий Котляров («Справедливая Россия»), передаёт ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Собчак

«Собчак исполняет роль шута. Единственная заслуга Собчак в том, что её отец — Анатолий Александрович Собчак. Она злоупотребила доверием и надела корону. И в настоящее время эксплуатирует фамилию и заслуги отца», — отметил народный избранник.

Ранее Котляров высказал мнение, что Собчак «глубоко плевать на российско-украинские отношения».