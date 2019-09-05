Тюмень, 5 сентября, 2019, 15:33 — ИА Регнум. Депутат Тюменской областной думы Тамара Казанцева инициировала создание собственной стипендии для студентов Государственного аграрного университета Северного Зауралья. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального отделения КПРФ 5 сентября.

Tsaa.ru Колонна аграрного университета на Параде Победы

На заседании комитета по аграрным вопросам Тюменской областной думы отмечалось, что студенты Государственного аграрного университета Северного Зауралья получают с нового учебного года стипендии от 2 до 7 тыс. рублей в месяц. Это недостаточная сумма для формирования будущего специалиста-агрария, высказала своё мнение депутат Казанцева. И предложила коллегам часть своей зарплаты ежемесячно отдавать на стипендии студентам-отличникам.

На предложение Тамары Казанцевой никто из региональных парламентариев не откликнулся. Тогда она взяла на себя смелось учредить личную стипендию, о чём уже договорилась с директором департамента образования и науки Тюменской области Алексеем Райдером. Размер «стипендии от Казанцевой» не уточняется.

Отметим, что за 2018 год депутат Тюменской областной думы Тамара Казанцева задекларировала 6,13 млн рублей доходов. Ранее спикер регионального парламента Сергей Корепанов сообщал о зарплате депутатов, работающих на постоянной основе, в размере 300 тыс. рублей в месяц.