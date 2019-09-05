Москва, 5 сентября, 2019, 15:37 — ИА Регнум. Резкими высказываниями в отношении территориальной принадлежности Крыма Ксения Собчак хочет привлечь внимание к своей персоне. Об этом 5 сентября корреспонденту ИА REGNUM сообщил публицист и политолог Евгений Бень.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ксения Собчак

«Её эпатажность переходит чрез край. Смысл её деятельности годами сводится к тому, чтобы не просто привлечь внимание, а любым путём, любыми средствами оказаться в эпицентре внимания. То коллизии с мужем, то коллизии с её сексуальной жизнью. В том же ряду для неё коллизии с Крымом», — заявил Бень.

Политолог отметил, что слова Собчак наносят ущерб внешнеполитическим интересам России. Однако свои вопиющие по содержанию заявления она, скорее всего, делает неосознанно, не ставя перед собой цель навредить РФ.

«Я не думаю, что она отдает себе отчёт в том, что произносит. Для неё это не более чем артикуляция. А для украинских политиков и для международной общественности она является каким-то оппозиционным политиком, участником прошлых президентских выборов», — считает Евгений Бень.