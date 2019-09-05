Москва, 5 сентября, 2019, 15:50 — ИА Регнум. Право отказать в приёме ребёнка без прививок и медицинской карты в образовательное учреждение на очное обучение предложил закрепить на законодательном уровне департамент образования города Москвы. Об этом 5 сентября сообщила на заседании круглого стола в Общественной палате города замруководителя департамента образования Москвы Алена Шахова.

Шахова предложила закрепить на законодательном уровне в качестве причины для отказа в приёме детей на обучение в образовательную организацию на очной основе отсутствие у ребёнка медицинской карты и документов, подтверждающих прохождение необходимой процедуры иммунизации в соответствии с национальным календарем профилактических прививок. Исключением могут стать случаи, когда есть медицинские показания для отказа от вакцинации.

Шахова напомнила, что в прошлом учебном году из-за кори, коклюша и скарлатины по Москве было объявлено 46 карантинов, которые коснулись 2 тысяч детей. По ветряной оспе в прошлом году было объявлено 434 карантина и более 11 тысяч детей.

По словам Шаховой, практически все случаи заболеваний произошли с непривитыми детьми.

Шахову поддержал главный педиатр столичного департамента здравоохранения Исмаил Османов. Он пояснил, что отказ от прививок может стать причиной хронических заболеваний и даже инвалидности. Непривитые дети, по словам Османова, становятся очень уязвимы к различного рода инфекционным заболеваниям.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возросшем интересе жителей Москвы к вакцинации. Если за 2017 год в мобильных пунктах вакцинации было привито 237 тысяч человек, то в 2018 — более 317 тысяч.