Иркутск, 16 октября, 2022, 12:14 — ИА Регнум. В Иркутской области за неделю с 4 по 10 октября снизились цены на 13 наименований продовольственных товаров первой необходимости из 25. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

ИА REGNUM Овощной прилавок

Так, наиболее сильно подешевели лук (-5,81%), свекла (-1,66%), морковь (-1,52%), капуста (-0,98%), баранина (-0,84%), гречневая крупа (-0,69%), а также мука и картофель (-0,54%).

«В топ продовольственных товаров по росту цен вошли: яйца +2,29%, яблоки +1,62%, чай +1,15%, соль +1,01%. Повышение цен на яйца куриные, отмечают специалисты, наблюдалось в 76 субъектах России», — добавили в правительстве.

Цены на непродовольственные товары за тот же период времени, как отмечается, оставались стабильными.

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