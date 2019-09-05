Москва, 5 сентября, 2019, 15:28 — ИА Регнум. Палата общин вопреки позиции правительства Великобритании приняла законопроект, фактически обязывающий премьера просить Евросоюз перенести срок Brexit с 31 октября на более позднюю дату в случае отсутствия соглашения. По сути это означает полное поражение Бориса Джонсона, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко

Александр Горбаруков ИА REGNUM Brexit

«Джонсон призывал парламент ни к в коем случае не голосовать за бессмысленное в его понимание продление сроков выхода из ЕС, и уверял, что любое затягивание будет восприниматься как «слабость» британской позиции на переговорах.

Он надеялся, что жесткая позиция Британии заставит пойти Брюссель на ряд уступок, однако, британские парламентарии, видимо, уже очень уставшие от бесконечно долго тянущейся историей с Brexit, решили иначе.

Тем более, что постоянно «подвешенный в воздухе» вопрос о механизмах выхода Великобритании из ЕС вредит и самой британской экономике.

Так что поражение Бориса Джонсона по данному вопросу было весьма позитивно воспринято европейскими рынками.

Утром 5 сентября снижение показывал только британский индекс FTSE, в то время, как остальные фондовые биржи стабильно, хотя и не сильно, подрастали в пределах 0,5 — 1,0%», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Палата общин Великобритании приняла в третьем — окончательном чтении законопроект о запрете выхода Соединённого Королевства из Евросоюза без соглашения с Брюсселем.

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