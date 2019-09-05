Белгород, 5 сентября, 2019, 15:26 — ИА Регнум. Компании из Белгородской области заинтересовали шейха Мансура ибн Зайд Аль Нахайяна, члена правящей королевской семьи эмирата Абу-Даби и заместителя премьер-министра Объединённых Арабских Эмиратов. Как сообщили 5 сентября в пресс-службе регионального департамента экономического развития, правитель, который является владельцем футбольного клуба Manchester City, посетил выставку EuroTierMiddleEast 2019 в столице государства Абу-Даби, где ознакомился со стендом Центра поддержки экспорта Белгородской области.

Департамент экономического развития Белгородской области Компании из Белгородской области заинтересовали шейха

«Шейха заинтересовали компании Белгородской области. Он лично пообщался с представителями наших компаний и пожелал успехов в работе на новых рынках», — уточнили в пресс-службе.

Выставка проходила со 2 по 4 сентября 2019 года. Белгородскую область в ОАЭ представляли ООО «Белфармаком», ООО «НТЦ Био» и ООО «Агрови».