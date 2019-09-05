Киев, 5 сентября, 2019, 15:24 — ИА Регнум. Национальный банк Украины принял решение снизить ставку рефинанасирования до 16,5%, сообщили 5 сентября в пресс-службе банка.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

Решение о снижении приняли в рамках мер по смягчению монетарной политики, проводимых ведомством. Прежняя ставка 17% была утверждена в июле 2019 года.

Национальный банк Украины отметил снижение внутренних политических рисков в стране в связи с формированием нового правительства. Ожидается, что инфляция в стране снизится до 5%. Всё это способствует активизации переговоров с Международным Валютным Фондом (МВФ) касательно новой программы кредитования.

В то же время в пресс-службе напомнили о рисках, которые всё ещё оказывают влияние на украинскую экономику. К ним относится прекращение транзита российского газа через территорию Украины, которое может произойти в 2020 году, волатильность на мировых рынках, эскалация военного конфликта в Донбассе.

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