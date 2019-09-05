Москва, 5 сентября, 2019, 15:19 — ИА Регнум. Тот факт, что всё большее количество экспертов, бизнесменов и политиков на Западе признают, что антироссийские санкции не приносят ожидаемых результатов и отчасти наносят вред экономикам самих государств, инициировавших санкции, уже ни для кого секретом не является. заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя заявление представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Подавляющее большинство санкционных мер оказались неэффективными, тормозя при этом нормальные экономические отношения между Россией и целым рядом ведущих мировых государств.

Ирония судьбы в том, что, введя эти санкции, Запад уже не может просто так от них отказаться, не признав при этом, что большая часть санкций бессмысленна и вредна для обеих сторон.

По сути, те политики в западных странах, которые в открытую выступают за отмену антироссийских санкций, зачастую воспринимаются либо как идущие на поводу у России, либо как откровенные «слабаки».

В итоге Запад из раза в раз продлевает введённые санкции и периодически обсуждает возможность введения новых ограничительных мер», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что продление антироссийских санкций станет экономическим ударом по самим странам Европейского союза.

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