Тутаев, Ярославская область, 5 сентября, 2019, 15:19 — ИА Регнум. В средней школе поселка Константиновский Тутаевского района Ярославской области в ночь с 3 на 4 сентября произошел пожар. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.

Http://76.mchs.gov.ru/ Пожар

Загорелся холодильник на кухне школы. Сигнал о пожаре поступил в 1 час 45 минут, на место прибыли 5 единиц техники и 18 пожарных из Тутаевского района и Ярославля. В 2 часа 25 минут пожар был ликвидирован. Огнем повреждено холодильное оборудование на площади 5 квадратных метров.

Несмотря на пожар, сейчас школа возобновила свою работу. Ровно 2 года назад, в начале сентября 2017 года, в этой же школе уже был пожар. Тогда загорелся электрощиток, учеников пришлось эвакуировать. На этот раз эвакуация не понадобилась, так как пожар произошел ночью. Не исключено, что причиной вновь стали проблемы с энергообеспечением.