Ростов-на-Дону, 5 сентября, 2019, 15:18 — ИА Регнум. Жители Ростова-на-Дону после проведения так называемой «транспортной реформы» регулярно жалуются на недостаток пассажирского транспорта и его качество. С окончанием сезона отпусков и наступлением нового учебного года горожане бьют тревогу и пытаются обратить власти на существующую проблему нехватки автобусов, особенно в часы пик.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Общественный транспорт переполнен

«После проведения транспортной реформы у маршрутов автобусов №№ 60, 60а поменялся перевозчик, который выпускает на линию утром в час пик с 7:45 до 8:30 вместо «ПАЗов» маленькие старые автобусы. Интервал движения, который должен был сократиться до пяти минут за счет введения № 60а вместо № 9, не изменился — эти автобусы просто ходят по очереди с интервалом 7−10 минут», — написала горожанка в сервисе «Активный ростовчанин» на официальном сайте администрации.

В результате с остановки «Улица Варфоломеева» пассажиры уезжают с трудом. В настоящее время на остановке скапливается по десять человек, которым не удаётся сесть в переполненный автобус.

«Вместо 15−20 минут на дорогу приходится тратить 40−50 минут и всё равно ехать «на одной ножке» в таком же автобусе. Маршрут №12, который тоже проходит мимо, оснащен автобусами «ПАЗ», но интервал движения их еще больше и они тоже перегружены. Масса учащихся, родителей с детьми и просто работающих людей ежедневно мучаются», — жалуется ростовчанка.

Напомним, что ростовские власти признают, что в городе-миллионнике существуют транспортные проблемы. Большинство из них чиновники планируют решить с помощью создания единого оператора.