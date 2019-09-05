Московская область, 28 апреля, 2015, 17:45 — ИА Регнум. Малый Красковский карьер засоряет грунтовые воды

Малый Красковский карьер — один из искусственных прудов, который появились в посёлке Красково Люберецкого района Подмосковья в советское время, находится в удручающем состоянии. Прудом его назвать уже нельзя — за железным забором видны лишь горы мусора и песка. Из-за конфликта местной администрации и подрядчика водоем превращается в помойку, ставя под угрозу грунтовые воды, пишет «Подмосковье сегодня».

Начиная с 2009 года местные жители не раз обращались к главе Люберецкого района Владимиру Ружицкому с просьбой разобраться с рекультивацией пруда. Отвечать им никто не торопился. Недавно пруд наконец начали засыпать, но работы снова остановились из-за конфликта администрации посёлка и подрядчика.

«Мы планируем расторжение инвестиционного контракта с подрядной организацией ООО „Экогарант“, так как считаем, что они недобросовестно выполняют свои обязанности по рекультивации. Соответствующее уведомление в компанию уже направлено. У нас есть претензии к срокам и качеству выполнения работ. Ранее дополнительным соглашением к контракту срок выполнения задач был сокращен до 1-го квартала 2015 года. Сегодня работы, которые велись в течение всего 2014 года, выполнены примерно на 80%», — пояснил помощник главы посёлка Красково Валерий Астраханцев.

Получить комментарий подрядной организации не удалось. Сегодня в администрации поселка уверяют, что после засыпки на участке обустроят парк, но на вопрос, что будет хотя бы с теми горами мусора, которые сегодня находятся за железным забором, в местной администрации отвечают: «Разберемся».

Районные чиновники прояснить ситуацию также не смогли или не захотели, сославшись на то, что района местные проблемы не касаются. Разговор с главой Владимиром Ружицким тоже не получился, хотя проблема развивалась у него на глазах в течение шести лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Чеховский район оказался на грани экологической катастрофы из-за бесконтрольного бурения скважин и полигона ТБО: пересыхают колодцы и пожарные пруды. Жители бьют тревогу, а власти надеются, что вода вернётся сама. «В этом году мы можем столкнуться с большой бедой, имя которой — нехватка воды. О том, что бесконтрольное бурение рано или поздно приведет к весьма печальным последствиям, было сказано сто тысяч раз. Вода уходит из Чеховского района. Выборы, политические разборки, реформы.За этими важными делами прохлопали экологическую катастрофу», — отмечает коммунист Вера Павлова.