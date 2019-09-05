Новосибирск, 5 сентября, 2019, 15:10 — ИА Регнум. Говорить Ксения Собчак может всё, что ей заблагорассудится, сказал руководитель Межрегиональной общественной организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов, комментируя ИА REGNUM высказывание телеведущей о необходимости вернуть Крым Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Ксения Собчак

«Полагаю, многие помнят ролик Алексея Навального про «Единую Россию», размещённый в его блоге. Позже его признали экстремистским, и даже начали возбуждать уголовные дела за его репосты. Однако самому Навальному ничего за это не было. Вот и с Ксенией Анатольевной ровно так же. Как показал наш прошлогодний запрос в прокуратуру, говорить она может всё, что ей заблагорассудится. Такая вот у нас в стране выборочная свобода слова. Почему так происходит? Да потому, что законы у нас работают в ручном режиме. И ровно до тех пор, пока это не изменится, у нас так и будут существовать те, кого можно привлекать к ответственности, и те, кого нельзя», — считает Антонов.

Напомним, что в 2018 году Ростислав Антонов обращался в прокуратуру Москвы с просьбой проверить на наличие признаков экстремизма и соответствие действующему законодательству слова Ксении Собчак о территориальной принадлежности Крыма и Севастополя России. Тогда на пресс-конференции Собчак, заявившая о намерении участвовать в выборах президента РФ, предложила провести новый референдум в Крыму, заявив, что «с точки зрения международного права Крым — украинский».

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Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 4 сентября, в эфире украинской радиостанции «Новое время» Ксения Собчак вновь завила, что считает возвращение Крыма в состав Украины оптимальным способом, чтобы улучшить российско-украинские отношения.

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