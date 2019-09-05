Брюссель, 5 сентября, 2019, 15:08 — ИА Регнум. Страны Европейского союза готовы вести переговоры с Лондоном по выходу Великобритании из ЕС в любое время. Однако на сегодняшний день достичь прогресса в переговорах по этому вопросу пока не удаётся. Для этого необходимо получить конкретные предложения от Соединённого Королевства. Об этом сегодня, 5 сентября, а пресс-конференции в Брюсселе заявила представитель Еврокомиссии (ЕК) Мина Андреева.

(сс) Christoph Scholz ЕС и Великобритания

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Андреева добавила, что стороны договорились провести очередную встречу на техническом уровне уже завтра, 6 сентября.

«27 стран примут решение о переносе, если поступит официальный запрос от Лондона, в частности, с указанием причины этого», — приводит ТАСС слова представителя ЕК.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что он не допустит новых переносов срока выхода Соединённого Королевства из Европейского союза. Он заверил, что ни за что не будет просить евробюрократов об очередной отсрочке Brexit, и Великобритания покинет Евросоюз 31 октября при любом раскладе.

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Два дня спустя, 4 сентября, в Великобритании члены палаты общин приняли во втором чтении законопроект, который обязывает кабинет министров Бориса Джонсона отсрочить выход Соединенного Королевства из ЕС ещё на три месяца. Законопроект был поддержан 329 парламентариями. Против голосовали 300 депутатов. Если законопроект будет принят в третьем чтении, то его должна будет рассмотреть палата лордов.