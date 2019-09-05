Москва, 5 сентября, 2019, 15:03 — ИА Регнум. Позиция против жесткого сценария Brexit, которой придерживаются авторы инициативы, имеет право на существование. В конце концов, именно за это много месяцев боролась экс-премьер Тереза Мэй, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

Иван Шилов ИА REGNUM Тереза Мэй

«Парламент Великобритании в настоящий момент категорически против Brexit без соглашения с ЕС. Проблема заключается в том, что и имеющийся проект соглашения политиков не устраивает. Вариантов не очень много, точнее, их почти нет, как почти нет и времени на поиски альтернатив.

Для фунта стерлингов любая проблема на пути Brexit является выраженным негативом. Сейчас фунт восстанавливает позиции, потому что рынок убежден — жесткий сценарий Brexit на многие годы лишит британскую экономику потенциала роста.

Однако перспективы устойчивого роста курса фунта стерлингов — и в паре с долларом США, и в паре с российским рублем, — весьма сомнительны», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, британский парламент поддержал идею переноса сроков Brexit, если не будет достигнуто соглашение с Евросоюзом.

Это идет вразрез с точкой зрения премьер-министра страны Бориса Джонсона. Он считает, что Лондон, несмотря ни на что, должен 31 октября выйти за пределы ЕС.

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