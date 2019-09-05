Москва, 5 сентября, 2019, 15:02 — ИА Регнум. Объем переработанной за год семечки на предприятиях «Русагро» составил 1 283 тыс. тонн, что на 217% больше, чем в предыдущем сезоне. Об этом 5 сентября сообщает пресс-служба агрохолдинга.

Подсолнух

С начала 2019 года объём переработанной семечки составил 971 тыс. тонн (+236%), полученного подсолнечного масла — 427 тыс. тонн (+231%). Столь существенный рост в компании объяснили включением работу двух заводов «Солнечных продуктов».

Переработка в течение года осуществлялась на четырех предприятиях: «Самараагропромперера-ботка» в Самарской области, АО «Аткарский МЭЗ» и ООО «Волжский терминал» в Саратовской области и ООО «Приморская соя» в Уссурийске.