Москва, 6 сентября, 2019, 01:32 — ИА Регнум. С наступлением Нового времени управляющая роль символов в жизни человека и общества оказалась молчаливо или громко отрицаемой, а на первый план вышло якобы рациональное «управление через интересы». О том, почему символы, включая и символы государства, продолжают играть важную направляющую роль, несмотря на все заверения «серьезных исследователей» в обратном, рассказывает автор ИА REGNUMАлександр Халдей.

ИА Красная Весна Задрапированный Мавзолей

Даже тот ученый, которого уж совсем тяжело обвинить в идеализме, великий политэкономист и философ Карл Маркс, не удержался от указания на возможность для идеи стать материальной силой. Для этого ей достаточно овладеть массами, что наблюдалось всегда на протяжении всей истории человечества, и, разумеется, эта ситуация не изменилась и в наши дни. Просто идеей, которая временно восторжествовала ныне, является идея упрощения, сведения осмысленного символа к торговой марке, а человеческой активности — к покупательскому рефлексу.

Конечно, при окончательной победе такой установки никакая государственность, да и любое разумное объединение общества не представляется возможным. К счастью, опыта, полученного обществом российским, более чем достаточно для того, чтобы сделать определенные выводы и по поводу символов, которые были подсунуты России в перестройку, и о последствиях и способах преодоления этой порочной практики. Так что же стоит предпринять для исправления ситуации?

Читайте статью Александра Халдея «О влиянии сакральных символов на хозяйственную практику».